Lauljatar Heleza: näen internetis iga päev haiglasi kommentaare ja olen neid ka ise saanud 

"Praegusel Instagrami ajastul on imelihtne maalida endast ideaalne pilt internetis ning need, kes sinna raami ei mahu, saavad päris palju kriitikat. Kommenteeritakse riideid, kaalu, näonahka, kõike, mida võimalik ja vahepeal unustatakse, et seal pildi taga on päris inimene, päris tunnete ja emotsioonidega," sõnab ta.