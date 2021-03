„NAABRIST PAREM“ | Pesamunad Kelly ja Joosep: oleme kahe aasta jooksul renoveerinud kaks korterit ja teame, mis meile meeldib 

25aastane Kelly ja 26aastane Joosep on pärit Tartust ning mõlemad maal kasvanud – Kelly Luunjas ja Joosep Kurlas. „Oleme mõlemad peres pesamunad ja seepärast meeldib meile teineteisega nii väga koos olla. Meis on säilinud lapsikus ja jonnakus, mida teineteise peal välja saame elada,“ naeravad nad. Kelly on tegev turunduse ja Joosep müügi alal. „Vabal ajal käime koos reisimas, viiruse ajal rohkem matkamas, Kelly tantsimas ja Joosep jahil,“ ütlevad nad. Noored on paar olnud kaks ja pool aastat, on kihlatud ning valmistuvad pulmadeks. „Lapsi veel pole, aga kunagi on meil neid palju!“