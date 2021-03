Ita Everi talendiköögis pole maitseainepurkidel silte 

„Miili loomine algas mõttest, kuidas muuta end kui linnainimest ja „daami parimais aastais“ maalähedaseks – mahlakaks nii ütlemises kui astumises,“ on näitlejanna meenutanud. „Mäletan, et õige pea läksin proovidesse pikemas seelikus ja sussides – see andis õige sisetunde. Omamoodi ülesanne oli Miili naeru kätte saada. Et ta oli rõõmsameelne olend, hakkasin kasutama sellist kõrgele minevat, sillerdavat ja head naeru. Kui ma siis laval sedaviisi lambaid kutsusin, tulid teised näitlejad lava taha „Everi lambastseeni“ vaatama…“ Everi häälele ja naerule on aastatega lisandunud erinevaid varjundeid, aga see on alati eksimatult äratuntav.

Panso oli üks Everi lemmiklavastajatest. Vaid üks kord oma ligi 70aastase teatris oldud aja jooksul on ta tõsimeeli arvanud, et ta näitlejakarjäär on läbi. See oli siis, kui Panso igavikku lahkus.

Palju suurepäraseid rolle teinud näitlejanna ei pea neist ühtegi kõige armsamaks: „Kõik nad on nagu omad lapsed, kelle sa oled ilmale toonud. Kõik nad on võrdselt kallid. Mulle meeldivad nii dramaatilised kui ka koomilised rollid, aga vaatan, et mida vanemaks ma saan, seda enam tahan mängida koomilisi rolle.“

Eino Baskini meelest oli Everi puhul võimatu peatuda eraldi mõne rolli juures või vaadelda mõnd õnnestunud rolli, sest kõik on omavahel seotud – Mašast kirjutama hakates meenub Izolda ja Izoldast kirjutades meenub Miili…: „Võimatu on Ita „köögist“ leida äädikapudelit, soola-, pipra-, kaneeli- või kardemonipurki, sest tema köögis puuduvad kõikidel purkidel ja pudelitel etiketid – teistele on tema köök mõistatus! Ita Everi puhul on kirjeldatav saal, mitte köök. Talle on looduse poolt nii palju antud, et tal pole seda kraami lihtsalt kuhugi panna!“

Aarne Üksküla on nimetanud Everit tabavalt kokteiliks, mille koostisosadeks on „pirakas pokaal, rohkesti šampanjat, teelusikatäis sinepit, mokatassitäis kogelmogelit, rjumka Absolut vodkat, rikkalikult naerugaasi nii tahkel, vedelal kui ka gaasilisel kujul võrdsetes osades, supilusikatäis paukpadruneid paneerituna sidrunipipras ja tingimata nii-palju-kui-mahub käpikuisse kootud päikest“.

„Ita sarm on igavene.“