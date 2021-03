Inimesed Ita Ever fotograaf Toomas Volkmannile: mida te seda näitlejat pildistate? Näitleja on igav inimene Aigi Viira , täna 00:01 Jaga: M

GALERII

„Mida te seda näitlejat pildistate?“ kostis näitlejanna Ita Ever fotograaf Toomas Volkmanni palvele tulla fotosessioonile. „Näitlejat ei ole olemas, näitleja on igav inimene – ta elab ainult lava peal ja räägib sõnu, mis on talle suhu pandud.“ Toomas ei andnud alla ja võttis mängu kõik kõnetuskavalused. Ei midagi!