„NAABRIST PAREM“ | Diana ja Hannes: oskame põhimõtteliselt kõiki ehitustöid ise teha 

Diana (32) ja Hannes (38) osalevad saates koos kahe ja poole aastase poja Leonhardiga. Nad on kümme ja pool aastat koos olnud, sellest kuus ja pool aastat abielus. Diana on põline tartlane ja Hannes kasvas üles Palamusel. „Hetkel elame Tartu lähedal Luunja vallas. Hannes omab väikest puidutöö ettevõtet ja Diana planeerib alustada oma ettevõttega pehme mööbli restaureerimise valdkonnas,“ räägivad nad. „Kasvatame üht eriti armsat poega, kes on harjunud emme ja issiga pidevalt kaasa seiklema. Oleme perekond, kellele meeldib pidev liikumine ja muutused, enese proovilepanek, riskimine. Hannesega tutvusime Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (Pallas), seega pole imestada, et me mõlemad sedavõrd kunsti- ja disainihuvilised oleme.“