„NAABRIST PAREM“ | Merill ja Asko: vähesed unetunnid, ülepaisuvad emotsioonid, stress ja võistlus on ideaalne pinnas draamale 

31aastased Asko ja Merill elavad Tallinnas ja nimetavad end Huntideks Kriimsilmadeks. „Askol on treeningsaal Movement Tallinn, mille me koos 2017. aastal asutasime. Seal saab mängida, tantsida, võimelda, käte peal siesta ja kukerpallitada – tõenäoliselt teist sellist kohta Eestis ei ole. Movement Tallinnas toimuvad grupi- ja personaaltreeningud ning lisaks erinevad töötoad. Tegemist on rahvaspordiasutusega, mille eesmärk on anda tööriistad, et saada endale hästi toimiv ja vitaalne keha ning aju,“ räägib Merill. Temal on oma ettevõte mis korraldab üritusi suurtele ja väikestele. „Lastele animeeritud sünnipäevad, meeskonnaüritused, suvepäevad, pulmad, juubelid ja nii edasi. Kõik korraldan ära, tihtipeale koos Askoga, sest meie duo klapib lihtsalt nii hästi.“