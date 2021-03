Liis Lemsalu ja Stefani uus hitt sai pöörase muusikavideo 

Liisi sõnul kerkis terve video idee ühest lausest loos: „On see unes või on ilmsi?”. „Unenägude maailm on üks väga huvitav koht meie alateadvuses, mis tekitab omakorda ka väga mitmeid küsimusi,“ selgitab ta.

Stefan rõõmustab uue väga professionaalse tiimiga koostöötamise kogemuse üle. „Filmimine oli väga hästi korraldatud ning samas ülimalt lõbus. Ettevalmistused olid tehtud niivõrd korralikult, et kõik sujus nagu iseenesest. Ja mis eriti ennekuulmatu – me lõpetasime enne ametlikku lõpuaega!”

Stefani sõnul tuli videos mängida mitmeid rolle ja alguses see hirmutas teda. „Õhkkond oli väga soe ja toetav, seega tuli näitlemine kuidagi iseenesest loomulikult ja lihtsalt välja. Sain end erinevas karakterites välja elada. Meil igatahes oli väga tore, oleme lõpptulemusega väga rahul ning ma loodan, et see meeldib samamoodi ka vaatajatele,” tõdeb laulja rahulolevalt.

„Kui mu isa videot nägi siis ütles, et 20ndate stiil sobib mulle, aga muretses natukene ühe osa pärast, et armeenlased võivad valesti aru saada, aga ma rahustasin teda, et ma ju näitlen ja need on rollid,“ selgitab Stefan.

„Võttepäev oli küll väga pikk, kuid samas ka väga värskendav. Erinevate karakterite mängimine andis meile üpris palju loomingulist vabadust, mis omakorda hoidis meil terve võttepäeva ajal energiat üleval. Loodan, et see video toob teie argipäeva veidi positiivsust ja ka tuletab meelde üksikasja, et ennast ei tasu siin elus alati liiga tõsiselt võtta,“ lisab Liis.

Liis Lemsalu ja Stefan Foto: Pressimaterjal