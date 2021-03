Sisulooja Martti Hallik sai külge koroonaviiruse: loodan siiralt, et ei vaja haiglaravi 

Martti tõdeb videos aknal värsket õhku hingates, et tunneb end päris halvasti. „Tunnen, et tahaks oksendada, sest peavalu on nii suur. Võrdleks seda peavalu pohmaka valudega. Seetõttu olen otsustanud aasta 2021 teha alkoholivaba, aga peavaludest ma ikka ei pääsenud. Ma siiralt loodan, et mul ei kao maitsemeeled ära."

Martti kirjeldab videopäevikus, et päev pärast positiivse tulemuse saamist oli tema hingamine raskendatud. „Püsti tõustes tunnen esimest korda, et mul raske hingata. Loodan siiralt, et ei ole haiglaravi vaja.”

Teisel päeval hakkasid kimbutama esimesed köhatused. „Olen jõudnud sellesse faasi, kus mu keha on valmis väljutama kõiki neid baktereid, sest köha hakkab tekkima. Tunnen, et hingetorus kõditab. Tahaks magada, aga und ei ole.”

Kolmandaks päevaks oli Marttil juba väga paha olla ja tema silmad ei kannatanud valgust. „Tunnen põskkoopas ja naha all valusid. Loodan, et te ei pea seda kunagi läbi elama.”

Sisulooja Henri Karpov (Hensugusta) on hea sõbra positiivse tulemuse üle hämmingus „Te olete ühed ettevaatlikumad inimesed kogu minu sõprusringkonnas. Te ei liigu kodust väljagi ju," viitab ta Martti ja tema kihlatu Ariadne tagasihoidlikule elustiilile.

Lauljatar Ariadne sõnab, et tema tunneb end hästi, sest on vaktsineeritud. „Suutsime aasta aega sellest hoiduda. Jumal tänatud, et ma enne vaktsiini sain.”