Sisulooja Martti Hallik sai külge koroonaviiruse: loodan, et te ei pea seda kunagi läbi elama 

„Rõve pohmaka tunne on, aga pohmaka puhul tead, et homme on see juba üle läinud,” teatas Martti märtsi lõpus, et nakatus koroonaviirusega. „Tunnen, et tahaks oksendada, sest peavalu on nii suur. Võrdleks seda peavalu pohmakavaludega. Seetõttu olen otsustanud aasta 2021 teha alkoholivaba, aga peavaludest ma ikka ei pääsenud. Ma siiralt loodan, et mul ei kao maitsemeel ära.“

Teisel päeval hakkasid kimbutama esimesed köhatused. „Olen jõudnud sellesse faasi, kus mu keha on valmis väljutama kõiki neid baktereid, sest köha hakkab tekkima. Tunnen, et hingetorus kõditab. Tahaks magada, aga und ei ole.”

Kolmandaks päevaks oli Marttil juba väga paha olla ja tema silmad ei kannatanud valgust. „Kui üritan silmi liigutada, hakkab jõhkralt valus. Tunnen põskkoopas ja naha all valusid. Loodan, et te ei pea seda kunagi läbi elama.” Martti tõdes, et saab esimest korda aru, mis tunne on Liinal astmaga: „Hingad lõpuni ära ja hakkad köhima selle peale.“

Sisuloojat kimbutas esimestel päevadel ka tohutu lihasvalu. „Magasin terve päeva, kuid vahepeal üles ärgates pidin ennast kronksus hoidma, sest lihased olid nii pinges. Päevad on kõige raskemad, õhtuks on juba enam-vähem...“ kirjeldas ta ja lisas, et palavik oli 37.5.

Ka neljandal päeval ei saanud Martti hästi magada, sest hingata oli väga raske ja lihased olid pinges, kuid siiski suutis ta rõdule värsket õhku hingama minna. „Ma ei tea, kas see on värskest õhust, aga täitsa okei on olla,“ rõõmustas ta, kuid kartis, et sama kiirelt võib tulla ka langus. Martti tundis tol päeval, et eluvaim on juba sees ka üritas isegi elukaaslasel Liinal nõusid pesta.