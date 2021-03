TRAAGIKA: Amy Winehouse'i ema kardab, et polüskleroos röövib temalt mälestused tütrest 

2006. aastal albumiga "Back to Black" oma põlvkonna ühe säravama talendina areenile kerkinud Amy suri 23. juulil 2011 vaid 27 aasta vanusena. Lauljatarile sai saatuslikuks alkoholimürgitus.

Amy emal Janisel diagnoositi 2003. aastal polüskleroos, millele on BBC Newsi teatel omased ka mäluprobleemid. Ta tahab filmis tütart meenutada, kuni selleks veel suuteline on. "Mulle tundub, et maailm ei teadnud päris Amyt, seda, kelle ma üles kasvatasin," ütleb Janis Winehouse. Ta tahab kõnelda Amy juurtest ning pakkuda pilguheitu tütre tõelisse olemusse. Janis ongi BBC Newsi teatel dokfilmi peamine allikas.