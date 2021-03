Vägistamises süüdistatav filmistaar on kõigist rollidest ilma 

Los Angelese politsei kinnitusel uurivad võimud 24aastase Effie-nimelise naise väiteid, et Hammer oli ta 2017. aastal vägistanud. Effie rääkis hiljutisel pressikonverentsil, et Armie vägivallatses tema kallal ka vaimselt ja füüsiliselt.

Kui veidi varem olid sotsiaalmeedias levinud kuuldused Hammeri vägivaldsusest ja sadistlikest seksifantaasiatest, jäi ta ilma filmirollist Jennifer Lopezi partnerina. Näitleja taandus ka telesarjast, mis kajastab "Ristiisa" valmimist. Effie väiteid eitab Hammer tuliselt, kuid nüüdseks on ta Variety teatel kaotanud ka rolli külma sõja aegses draamas "The Billion Dollar Spy", kus mängib Taani superstaar Mads Mikkelsen. Seega on Hammer ilma jäänud kõigist projektidest, mis tal plaanis olid.