Demi Lovato identifitseerib end panseksuaalsena 

Lovato rääkis Joe Rogani podcast'is, et tahaks kunagi lapsi adopteerida. "Ma ei tea, kas mu partneriks kujuneb mees, nii et rasedana ma end tegelikult ette ei kujuta," ütles lauljanna. Demi tunnistab, et varjas varem oma tegelikku seksuaalsust. "See on mul nüüd nii muutlik."