Inimesed Dianat peteti kõmuintervjuud andma võltsitud abordikviitungiga? Ohtuleht.ee , täna 11:10

Prints Charles ja printsess Diana Foto: Scanpix

Väidetavalt sai BBC ajakirjanik Martin Bashir 1995. aastal printsess Dianalt avameelse intervjuu, kus too kinnitas oma mehe salasuhet Camillaga, pettuse abil. Ta olevat näidanud printsessile võltsitud kviitungit, millest jäi mulje, et tema poegade lapsehoidja on lasknud aborti teha - see pidi olema kindel asitõend prints Charlesi salajasest afäärist Tiggy Legge-Bourke'iga.