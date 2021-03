Canterbury peapiiskop kinnitas, et Meghani jutt salapulmadest ei vasta tõele 

Meghan rääkis Oprah Winfrey intervjuus, et Canterbury peapiiskop pani nad kolm päeva enne laulatust nende tagaaias salaja paari. Endine näitlejanna toonitas, et keegi ei tea, et nad salaja abielutõotusi vahetasid.

Kuid Briti ametnikud on kinnitanud The Sunile, et printsi ja tema väljavalitu abielu registreeriti laupäeval, 19. mail 2018, mil Welby nad Windsori lossi kabelis paari pani. Kui mingi tseremoonia enne seda tõesti toimus, siis seaduse jõudu sellel polnud ning tõenäoliselt oli tegu ebaametliku tõotuste vahetamisega, kirjutas Briti kõmuleht.

Itaalia ajalehele La Repubblica intervjuus küsiti Welbylt, mis siis õigupoolest juhtus. Peapiiskop kinnitas, et ametlikult said Meghan ja Harry abielupaariks laupäevasel päeval, vahendab BBC News. "Aga seda, mis teistel kohtumistel juhtus, ma ei räägi." Peapiiskop toonitas: vaimulikuga rääkides eeldab inimene, et nende jutt on konfidentsiaalne. "Pole vahet, kellega ma räägin. Mul oli hertsogi ja hertsoginnaga enne laulatust mitu eraviisilist hingekarjasekohtumist. Seaduslik abiellumine toimus laupäeval. Allkirjastasin abielutunnistuse, mis on seaduslik dokument, ning ma oleksin toime pannud tõsise seaduserikkumise, kui ma oleks selle allkirjastanud teadmises, et see on võlts."