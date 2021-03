HÜVA NÕU | Rain Siemeril on varuks muinasjutuline nipp kvaliteetaja veetmiseks koos lastega 

Muinasjutud.ee portaali rajaja Rain Siemer sõnab, et lastele muinasjuttude lugemine on väga kasulik.

Ta on oma laste pealt näinud, et see on kõige lihtsam viis veeta kvaliteetaega koos lastega - loed neile muinasjutte ette ja koos on tore olla. Lisaks õpivad õpivad läbi muinasjutu kuulamise eneseväljendust, suhtlemisoskust, keelekasutus läheb paremaks ja palju muud.

Tegus isa on märganud, et kui loeb mõnel perioodil lastele rohkem ette, siis lapsed suhtlevad ka hoopis teistmoodi - palju elavamalt, väljendavad selgemalt oma sõnu, mõtteid ja ideid. Lapsed saavad aru ka tegude tagajärgedest – mida elus ka ei teeks, on sellel tagajärjed, kas positiivsed või negatiivsed.

Kuidas on muinasjuttude lugemisest kasu ka täiskasvanule?