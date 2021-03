Vanaisa pilastas Sharon Stone'i ja tema õde 

30. märtsil ilmunud autobiograafia „The Beauty of Living Twice“ – „Kaks korda elamise ilu“ – viitab 63aastase näitlejanna pääsemisele surmasuust. 20 aastat tagasi elas ta üle insuldi ja üheksa päeva pikkuse ajuverejooksu, mis võinuks ta hauda viia. Ajurabanduse tagajärjel oli peaaegu kogu vasak kehapool tegutsemisvõimetu. Vasak silm ei näinud, vasak kõrv ei kuulnud. Superstaar on rääkinud, et ei suutnud peaaegu kolm aastat oma nimegi kirjutada. Nüüd aga on ta valmis saanud 2021. aasta ühe oodatuma teose, mälestusteraamatu, mida maailma mõjukamaid naisi, USA teletäht Oprah Winfrey nimetab jõhkralt ausaks, rahutuks ja püüdlevaks.