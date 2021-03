Üritused JÄRJEKORD SELGE! Vaata, mitmendana Uku Suviste Eurovisionil võistlustulle läheb Katharina Toomemets , täna 14:42 Jaga: M

Uku Suviste Foto: Stanislav Moshkov

Eurovisioni tänavune lauluvõistlus on peagi käes ning lõpuks on avaldatud üks oodatumaid uudiseid - poolfinaalide esinemisjärjekord! Eesti esindajal Uku Suvistel on õnn või õnnetus esineda teises poolfinaalis teisena.