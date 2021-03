Rannamaja-Oskar vahistamisest: mul oli tükk aega peapõrutus ning verd voolas. Seejärel pandi kott pähe... 

"Rannamaja" septembris eetrisse minevat hooaega tutvustava avapeo ajal augustis oli Oskar juba trellide taga politseinike valvel all, kuid milliste tegude pärast, jäi siis veel selgusetuks. Salvestamise ajal juulis rääkis Oskar Õhtulehele, et otsis saatest elu armastust. "Minult on küsitud, et kui ma leian siin saates kellegi, kes on minuga samast soost, et kas ma kutsuks ta endale kaaslaseks," rääkis ennast biseksuaaliks nimetav noormees. "Kui on klapp olemas ja asi paistab toimivat, siis miks mitte. Ma ei häbeneks kaamera ees seda."