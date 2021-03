Inimesed KÄTŠ KÄIB! Kristina Suuroja: ta ütles, et ma olen paks! Justin McNairn: ta püüdis mind ja Triinu Liisi lahku ajada! Mondela Urbala, Liisa Mugra , täna 15:10 Jaga: M

Kristina Suuroja ja Justin McNairn Foto: Kollaaž (Fotod: Teet Malsroos, Martin Ahven)

„Ta tegi alguses ühe Instagrami stoori, kus ütles, et olen paks, aga kustutas selle vahelt ära. Ja siis ta ütleb, et mina olen kiusaja," on sisulooja Kristina Suuroja hämmingus, et Austraaliast Eestisse kolinud meelelahutaja Justin McNairn teda solvas. Justinit ajab aga vihale, et Suuroja halvustas purjuspäi tema abikaasat ja püüdis neid väidetavalt lahku ajada. Kas pada sõimab katelt?