Ada Nelke paljastab, miks „Rannamajast“ ootamatult lahkus: sellest teadsime vaid mina ja režissöör 

„Me kirjutasime selle saatesse sisse, et ma saatest lahkuma ja järgi mõtlema. Tegelikult pidin tööle minema, aga sellest tehti nii suur draama,“ selgitab Ada. „Selle tegelikku põhjust ei teadnud mitte keegi rannamajalistest peale minu ja režissööride. Seega Kristo ja teiste reaktsioonid olid täiesti ausad.“

Ada räägib, et kui poleks seda ühte tööpäeva vahele tulnud, oleks ta ilmselgelt selle päeva rannamajas olnud. „Muuseas, läksin õhtul ära ja tulin juba järgmine päev tagasi. See polnud üldse nii pikk aeg,“ sõnab ta ja lisab, et Kristo saatis talle ka tol ööl armastusavalduse.