„Poldarki“ täht Aidan Turner pidas Itaalias salapulmi 

37aastane Turner ja temast aasta vanem Ameerika näitlejanna lasid end ametlikult paari panna niipea, kui töögraafik lubas. "Nad hindavad mõlemad privaatsust ja on tseremooniat saladuses hoidnud, aga Aidanit on nähtud lockdown'i ajal jalutamas, abielusõrmus sõrmes," kirjutab The Sun.

Turner ja Fitzgerald on koos olnud 2018. aastast saadik, mil nad mängisid fantaasiafilmis "The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot".