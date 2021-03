ŠOKIPIHTIMUS: vanaisa kuritarvitas lapsepõlves Sharon Stone'i ja tema õde 

63aastane Stone kirjutab Daily Maili teatel, et vanaema pani tema ja Kelly väikeste tüdrukutena koos oma vanaisa Clarence Lawsoniga luku taha. See olevat võimaldanud vanaisal lapselapsi segamatult kuritarvitada.

Vanaisa suri, kui Sharon oli 14aastane. Näitlejanna kirjeldab mälestusteraamatus, kuidas ta suskas kirstus olevat surnukeha, veendumaks, et too on tõepoolest surnud. "Veider rahuldustunne, et vanaisa on viimaks ometi surnud, tabas mind nagu hiiglaslik jääkamakas. Vaatasin Kellyle otsa ja ta sai aru: ta oli 11aastane ja see oli nüüd läbi."