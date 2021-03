Stig Rästa võitlusest depressiooniga: laval käis klõps ja keegi oleks mu nagu välja lülitanud 

„Esimest korda sain aru, et midagi on pahasti, kui olin Trafficuga laval, käis klõps ja nagu keegi oleks mu välja lülitanud. Ei olnud halb olla, ei olnud hea olla, kedagi polnud kohal,“ räägib Stig.

Kuigi ravimid aitasid, sai Stig aru, et ka see esimene soovitus oli väga tähtis. „Vihkan vist jooksmist kõige rohkem elus,“ sõnab Stig. Ometigi on füüsilisest tegevusest saanud tema jaoks ideaalne abimees. „Kõige paremad puhkused need, kus olen pidanud midagi füüsiliselt tegelema.“ Nendel hetkedel ei pea muudele asjadele, sealhulgas ka muredele, mõtlema.