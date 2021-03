Tohoh! Taavi Libe ja Jürgen Pärnsalu enam „Duublit“ ei juhi. Libe: küsimus oli saate arengus tervikuna

Varasemalt Vikerraadios hommikuprogrammi juhtinud Libe on rõõmus, et saab naasta raadiomajja ning Raadio 2-te, kirjutab Menu .

„Mulle väga meeldib raadiot teha ja praegu oli sobiv hetk, nii et mul on hea meel, et Kristo Rajasaare helistas ja pakkus seda mulle,“ räägib Libe.