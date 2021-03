BORIS LEHTLAAN: olen eluaeg sellega tegelnud, et mitte kuulsaks saada 

Maestro tagasihoidlikkus on erakordne. „Mina olen eluaeg sellega tegelnud, et mitte kuulsaks saada. Ei läinud „Horoskoopi“ ega „Reklaamiklubisse“. Mõtlesin juba, et lähen koori laulma, siis ei pane sind keegi tähele. Tuli ka mõte trummi mängima hakata,“ pajatab koos kahe hobusega oma Hiiumaal asuvas talus koroonapaos olev Kärdla juurtega laulja.