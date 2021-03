PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 31. märts 

Palju õnne, Jäär! Uuel eluaastal tuleb sul tegeleda nende asjadega, mis on käima lükatud juba varem. Plaane on vaja korrigeerida ning varem tehtud vigu parandada. Jõudu ja pealehakkamist on küllaga, kohati kipud liiga tormakas olema. Ära kunagi turvalisust unusta. Edu võib sind saata rahaasjades.