PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 30. märts 

Palju õnne, Jäär! Algaval eluaastal on hea keskenduda ärile või karjääri edendamisele. Neis valdkondades on lootust ka edu saavutada. Ehkki mitte üleöö rikkaks saada, vaid tubli töö ja süsteemse tegutsemisega tasapisi aina paremale järjele pürgida. Oluline on koostöö usaldusväärsete kaaslastega. Ka armastatu on sulle kindlaks toeks.