Eestis õudusfilmi tegev rase staar kurdab vegantoidu vähesuse üle 

Koos näitlejast abikaasa Mark Webberiga Los Angeleses elav Palmer (35) on Eestis seoses Soome režissööri Taneli Mustoneni ("Bodom", "Klassikokkutulek") õudusfilmiga "The Twin" ("Kaksik").

Näitlejanna räägib oma vlogis, et tööpäevad on pikad - ta peab ärkama juba kell viis, kuid uni on olnud nii elevuse kui ka nohu-köha tõttu heitlik. Võrdlemisi väsinud moega staar tunnistab, et ta on rase (tulekul on tütar) ja imetab samal ajal veel oma pesamuna.

Palmer kurdab, et kuna tal hotellis kööginurka ega pliiti pole, ei saa ta soovikohaseid vegantoite valmistada - Eestis olevat sellistega, millega tema pere harjunud on, kitsas käes. Ta on pingi peale rivistanud blenderi, võileivamasina, röstri ja veekannu ning valmistab tervislikke võileibu ja vrappe. "Ma pole vist kogu selle raseduse ajal nii tervislikult toitunud!" leiab Teresa. Võtteplatsil olevat toitlustus samuti väga tervislik.