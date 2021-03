Sharon Stone väidab, et kirurg suurendas omal initsiatiivil tema rindu 

Stone räääkis The Timesile, et 2001. aastal tehti talle operatsioon, eemaldamaks healoomulised kasvajad, mis olnud hiiglaslikud, rinnast suuremadki. Ent pärast lõikust avastas Stone, et kirurg oli temalt luba küsimata tema rindu ühe numbri võrra suurendanud.

"Ta ütles: "Need sobivad su puusaümbermõõduga paremini,"" on Stone tänini šokeeritud. "Ta arvas, et ma näen suuremate, paremate rindadega parem välja. See mees muutis ilma minu teadmata ja minu nõusolekuta mu keha."