62aastase Madonna riivatu sadomasofoto lõhestas fännid kahte leeri 

"Jumalanna!" kiidab üks fänn lauljanna välimust sadomasohõngulisel selfil, kuid Iltalehti teatel leidub ka ärritunud kommentaare. "Miks, kuninganna, miks?" kõlab üks neist. Üks kritiseerija annab mõista, et Madonna vanuses peaks veidi siivsamalt riietuma. "Ta on vanaema!" väidetakse (ehkki see pole tõsi).