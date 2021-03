Elizabeth II vanimale lapselapsele kutsuti politsei 

The Suni andmeil nähti aasta tagasi abikaasast lahku läinud Phillipsit - kuninganna vanimat lapselast - reedel oma kuninglikust residentsist ligi 750 kilomeetri kaugusel Šotimaal St. Cyruse nimelises rannakülas 40aastase Lindsay Wallace'i maja ees. Tema Range Rover oli veel järgmiselgi päeval sissesõiduteel. Tegu olevat Peteri õe Zara Tindalli sõbrannaga, kes on jõuka naftaärimehe naine.

Peter elab Inglismaal, kus kehtib kodust lahkumise keeld, Šotimaal lubatakse aga reisida vaid eluks vajalikel juhtudel. The Sun paljastab, et Peter on kaunitaril koroonapandeemia ajal varemgi külas käinud.