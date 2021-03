Inimesed KAS OLED NÕUS? Prints William kuulutati maailma seksikaimaks kiilaspeaks Ohtuleht.ee , täna 10:45 Jaga: M

GALERII

Prints William ja Cambridge'i hertsoginna Catherine. Foto: Reuters/Scanpix

Prints William on The Suni teatel saanud uue tiitli: maailma seksikaim kiilaspäine mees. Kadunud printsess Diana ja Briti troonipärija Charlesi vanem poeg seljatas nii spordilegendid Mike Tysoni ja Michael Jordani kui ka Hollywoodi tähed Dwayne "The Rock" Johnsoni ja Vin Dieseli.