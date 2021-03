VIDEO | Jedwardi popkaksikud pügasid teineteise heategevuse nimel nudiks! 

"Meil on sellised juuksed olnud üle kümne aasta. See on meie identiteedi osa," toonitas koos vennaga kaks korda Eurovisionil võistelnud Edward RTE saates "Late Late Show". "Issand!" karjatas ta end peeglist nähes. "Annetage kohemaid. Kes ma olen?! Kes see inimene on?!" naljatas popkaksik ja leidis end sarnanevat Sinead O'Connoriga.