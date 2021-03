Prints Carl Philip ja printsess Sofia teatasid oma kolmanda poja nime 

Laps sai veebikülje Royal Central teatel nimeks Julian Herbert Folke ning vanaisalt tiitliks Hallandi hertsog. Nimel Julian pole Sofia ja Carl Philipi jaoks perekondlikke sidemeid - neile lihtsalt meeldis see. Teine eesnimi on kummardus Sofia kadunud vanaisale, kelle teine eesnimi see oli, seletas kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgren väljaandele Svenskdam.

Royal Central märgib, et Carl Philip ja Sofia avaldasid poja nimega austust armastatud pereliikmetele, kuid andsid talle ühtlasi "mittekuningliku" eesnime - see on igati paslik, arvestades, et kuninga hiljutise otsuse kohaselt ei saa tema pojapoeg tiitlit Tema Kuninglik Kõrgus ega pea tulevikus kuninglikku peret ametlikult esindama.