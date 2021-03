PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 29. märts 

Palju õnne, Jäär! Uuel eluaastal jagub uljust, võitlusvaimu ja soovi tegutseda. Tahtejõudu on palju ja su eneseväljendus otsekohene. Palju on kasu sellest, et sind ümbritsevad sõbrad, kellest igaüks näeb maailma pisut erinevalt ning nii annavad nad sullegi vaatenurki juurde.