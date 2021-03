Tere tulemast! Teele Viira perre sündis tütar: südames on uued ilusad tunded! 

"Kõik on siiani väga hästi, südames on uued ilusad tunded ja saame mõnusalt kodus oma uut koosseisu nautida," sõnab värske kahe lapse ema Teele Õhtulehele.

"Ikka lähedased küsivad, kas ma olen kindel ja mis siis, kui midagi läheb halvasti. Aga ma tahan elada hirmuvabas maailmas, kus kõik läheb hästi ja sünnitus on normaalne asi," tõdes Teele. Kindlust lisab talle ka see, et elab Pelgulinna sünnitusmajast vaid poole kilomeetri kaugusel ja abi on vajadusel väga lähedal.