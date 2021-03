TEATRIAUHIND 2021 | Marina Kesler: „Olin esietenduse ärajäämise pärast ikka väga nördinud ja nukker.” 

„Ju see pidi siis niimoodi juhtuma, et „Anna Karenina” selle auhinna sai,” õhkab Marina. „Lavastajana saan ma aru, et see on väga suur koostöö. Minu kui lavastaja poolt on idee ja usk selle idee läbi suruda, veenmaks oma kunstnikku, tantsijaid ja tehnilist personali pluss ka dirigenti. Et kõik see, mida mina oma peas välja mõtlesin, on väärt seda, et teha kaks aastat tööd. Ning see kõik ei tähenda seda, et ma oma sisimas olen iga asja peale kindel – kindlasti mitte! Aga on tahe oma fantaasiat ja loomingut laval näha. See ei ole pelgalt minu preemia, vaid meie kõigi preemia. Olen väga tänulik inimestele, kes soovisid minuga koos „Anna Kareninat” teha.” Kunstnik Reili Evartit, kellega Marinal on üksteisemõistmine mitte poolelt sõnalt, vaid suisa komakohalt, tõstab lavastaja eriti esile. Kõige paremas mõttes.