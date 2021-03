TEATRIAUHIND 2021 | Mare Tommingas: "Kõigil on tuju hea. Mis sest, et meil on etendus valmis ja meil ei ole seda kellelegi näidata.“  

Mare möönab, et kindlasti on auhinnast hea meel ka muusik Vaiko Eplikul, kellele oli see esmakordne kogemus tantsulavastusele muusika kirjutada. „Tema muusikata ei oleks ka seda lavastust,“ kiidab Mare. “Samuti teeb see auhind rõõmu kunstnik Irina Šabaraovale, kes oli raamatu originaalillustratsioonide autor ja tegi esimest korda elus lava- ja kostüümikujundust ning videokunstnik-animaatorile Taavi Varmile. See lavastus on ikkagi meie meeskonnatöö ja neile on see preemia kindlasti väga oluline.“