TEATRIAUHIND 2021 | Kaspar Velberg: "Möödunud kevade eriolukorra lõpus jõudis mulle teine tütar sündida!" Aigi Viira , täna 22:35

Linnateatri näitleja Kaspar Velberg Foto: Stanislav Moškov

„Tõepoolest pidi meil reedel olema „Balti tragöödia“ esietendus, kuid see jäi ära,“ puhkeb vastne Ants Lauteri preemia laureaat, näitleja Kaspar Velberg. Tal on ses lavaloos kanda pearoll- baltisaksa mõisniku poeg Aurel. „Ma ise olin selle juba täiesti unustanud! Prooviperioodi tuli katkestus sisse, aga vaadates enda möödunud aastat, võib olla sellest isegi kasu: olen augustist saati järjest proove teinud. „Balti tragöödia“ olnuks kolmas esietendus. tunnen, et see väikene distants kuulub mulle praegu marjaks ära. Saab korra aja maha võtta ja vaadata rahulikuma pilguga tekstiraamatusse, et mis me siis teeme.“