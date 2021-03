TEATRIAUHIND 2021 | Meespeaosatäitja auhind – Priit Võigemast 

„Tuleb kohe öelda, et sõnalavastuste žürii liikmed olid erinevate arvamuste ja maitsega,“ lööb Valle-Sten Maiste žürii arvamused kohe kahte lehte. „ Nii et selget konsensust meil polnud. Osadele žürii liikmetele meeldis tohutult „Lehman Brothers“ ja meeldis peaaegu et kõiges. Mistõttu oli arutluse all ka see, kuidas saab lavastuse kolme tegelase rolle eraldada. Mistõttu mõned ütlesid, et Priit Võigemasti esiletõstmine on isegi ehk ülekohtune ja ei ole põhjendatud. Samas oli inimesi, kellele „Lehman Brothers“ tundus mõnes mõttes lahtisest ukses sissemurdev meelelahutus. Et see on tuntud trikkidega publiku populistlikule üleskütmisele rõhuv lavastus ja et sellest saab esile tõsta just ennekõike Priit Võigemasti lavatööd.“ Maiste sõnul muutusid arvamused konsensuslikumaks siis, kui luubi alla võeti ka Võigemasti Porfiri Petrovitši osatäitmine „Kuritöös ja karistuses“.