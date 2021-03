TEATRIAUHIND 2021 | Marika Vaarik: „Proovid on intiimne asi, sellest rääkida ei saa.“ 

Marika ütleb, et laval, publiku ees olles on emotsioonid hoopis midagi muud. „Ennekõike energeetilises mõttes. Need emotsioonid on ette arvamatud, võivad olla märksa tugevamad. Justkui kontrollitud, aga ometi lisandub sinna just selle õhtu muutuja X – seletamatu ja ainukordne, mida korrata pole võimalik.“