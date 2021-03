TEATRIAUHIND 2021 | Hendrik Toompere jr: „Koroona on toonud teatrisse päris palju teadmatust, ärevust ja hirmu.“ 

Eesti Draamateatri kunstiline juht ja näitleja Hendrik Toompere jr tõdeb, et iga lavastuse esietenduseni jõudmine, olgu ta selles protsessis lavastaja või näitleja rollis, on seotud tohutu emotsionaalse laenguga. „Millel on mitu tahku. Ühtpidi on hea meel, et asi on valmis ja eriti tore on see, kui publiku vastuvõtt on soe. Seda on mitu korda olnud, mille üle on ääretult hea meel. Kui ma nüüd aga astun lavastaja kingadesse, siis see tähendab tühjusetunnet. Et töö saab läbi, sa oled täiesti väsinud ja ilmselt on ka teatav pingelangus. Kokkuvõttes: see on väga kummaline moment. Sa tead, et lapsuke läheb maailma, mina sellega enam ei tegele ja lavastus hakkab elama oma elu. Sellest hetkest peale on lavastus näitlejate käes ja minu poolt pole enam midagi teha. Ühtpidi oled sa rõõmus ja teistpidi valdab sind tohutu tühjus. See on kõige suurem emotsionaalne kõigutus, mis aset leiab,“ ütleb Toompere jr.