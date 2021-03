Suri „Brokebacki mäega“ Oscari võitnud Larry McMurtry 

McMurtry romaanidest "Horseman, Pass By" (1962), "The Last Picture Show" (1966) ja "Terms of Endearment" (1975) valmisid edukad Hollywoodi ekraniseeringud. Kokku on autori teoste põhjal valminud filmid teeninud 32 Oscari-nominatsiooni ning võitnud 13 kuldmehikest. Pulitzeri preemia pälvinud romaanil "Lonesome Dove" põhinev lühisari pälvis 18 Emmy nominatsiooni ja võitis seitse auhinda.