Pikka vanglakaristust kandva Joe Exoticu abielu purunes 

Dillon teatas reedel, et tema ja Joe Exoticuna tuntud Joseph Maldonado-Passage annavad lahutuse sisse. Joe kannab parasjagu 22aastast vanglakaristust oma rivaali Carole Baskini tapmiskatse korraldamise eest. Tema lootus, et Donald Trump annab talle enne ametist lahkumist armu, ei täitunud.

"See polnud kerge otsus, kuid me Joega mõistame, et see olukord pole meie kummagi jaoks aus," kirjutas häbistatud loomaaiaomaniku noor mees Instagramis.