Katrin Lust sai väga erilise sünnipäevakingituse... 

"Tänane suurim kink on see, et helistasin mõned päevad tagasi oma perearstile Tartus ja ütlesin, et kui keegi otsustab vaktsiinist loobuda (neid on kahjuks palju), siis sooviksin võimalust endale. Juhtus ime, et täpselt minu sünnipäeval - täna- saingi võimaluse end vaktsineerida," rõõmustab Lust, et sai esimese süsti koroonavaktsiini tehtud.