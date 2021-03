KLÕPS | Nublu on õe saavutuse üle väga uhke: hämmastav inimene! 

Foto: Kuvatõmmis/Instagram

See tähendab, et 18aastane Kiibus teenis pääsme 2022. aasta Pekingi olümpiamängudele. MMil jagati 30 OM-piletist välja 24. Keerulise süsteemi tõttu ei tähenda see aga, et automaatselt 24 parema sekka tulemine olümpiale viiks. Eestlanna koht OMil on siiski kindel.