„PUUDUTA MIND“ | Terapeut Merliis Sulg: ka meestel on sisemuses olemas naiselik pool, mis vajab välja rääkimist 

Koolitaja ja terapeut Merliis Sulg Foto: Ruudu Rahumaru

Et keerulisel ajal üksteisele ja endale vaimset tuge pakkuda, on oluline hea suhe ja ühendus iseendaga. Endaga jääda ja kõigega olla. “Kuid vahel ongi seda kõike liiga palju ning selle jagamine aitab koormat vähendada või annab head peegeldust iseenda kohta,” toob välja Sunara koolitaja ja terapeut ning üks online festivali "Ühenduses" korraldajatest Merliis Sulg, kelle sõnul on see eriti vajalik naistele, sest naised vajavad seda, et neid kuulataks ja nähtaks – kui mure saab räägitud, siis see kaob. Ja sõbrannadega sedasi end jagada on eriti tervendav.