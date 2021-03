Teater Eesti teatri auhinnad: kes on need teatrilegendid, kelle nime kannab terve hulk auhindu? Aigi Viira , täna 20:13 Jaga: M

Igal kevadel kordub see uuesti – teatripäev, mil jagatakse välja terve hulk auhindu. Tänavu juba 60. aastat järjest. Auhindu on tohutu hulk: lavastajaauhinnast näitlejate liidu aurahani. Sesse nimestikku kuulub terve plejaad teatriheeroste nimesid kandvaid auhindu, mis pole sugugi vähema väärtusega kui naispeaosatäitja või kunstniku auhind. Miks on kõrge kullaprooviga auhindadele nimeandjaiks näiteks Salme Reek või Ants Lauter? Ning kes on need legendid, kelle reliikviad teatrirahva seas käest kütte edasi antakse?