Vaata Kristen Stewartit printsess Dianana! 

Tänavu ekraanile jõudva "Spenceri" keskmes on nädalavahetus kuninglikus Sandringhami lossis, kus printsessini jõuab arusaamine: tema ja prints Charlesi abielu on lootusetult karil. Seni toimusid võtted Saksamaal, nüüdseks aga on Sky Newsi teatel filmimine jõudnud Ühendkuningriiki.