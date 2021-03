Teater Lavastaja Jaan Tooming: kahjuks ei tea ma ikka, mis on teater, aga vahel ta mõjub mulle Aigi Viira , täna 22:30 Jaga: M

INFOMÜRA EI VAJA: „Oli periood, kus ma ei teadnud üldse, mis minust kirjutatakse, sest mul ei käinud ühtegi ajalehte ja ma ei lugenud neid kah,“ tunnistab lavastaja Jaan Tooming. „Samuti polnud mu telekat ja raadio kuulamise harjumust ka polnud. Kogu Vene aja elasin täies isolatsioonis ega tundnud mingit vajadust igapäevase infi vastu. Ka nüüd, viiruse ajal, istun meeleldi toas.“ Foto: Erakogu

Aasta 1971. Eesti Telefilmis on töös Virve Aruoja ja Jaan Toominga lühimängufilm „Lõppematu päev“. Pärast läbivaatust film peatatakse. Kolleegium väidab, et filmi kontseptsioon on vastuolus sotsialistliku realismi printsiipidega. See linalugu ei ole määratud riiulis vedelema, vaid kuulub ametnike käsul hävitamisele.